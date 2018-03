"Yo no he hecho nada, me quieren cargar un muerto que yo no he hecho". Estas son las únicas palabras audibles que el principal detenido por el doble crimen del pantano de Susqueda (Girona), Jordi Magentí, ha pronunciado esta mañana mientras era conducido por los Mossos d’Esquadra a un nuevo registro de la casa de Anglès donde vivía los últimos meses, cerca del pantano. Magentí es el principal sospechoso de la muerte de Paula Mas, de 21