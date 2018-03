Donald Trump no tiene reparos en expresar que está hecho de la madera de los héroes. El presidente de Estados Unidos ha dicho este lunes que él, hasta si no estuviera armado, le hubiera hecho frente al asesino de Parkland que masacró a 17 personas con un fusil de asalto en un instituto. "Realmente creo que habría corrido hacia adentro [de la escuela] incluso si no tuviera un arma, y creo que la mayor parte de la gente en esta habitación también