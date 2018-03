Sergio Covelo, asturiano de 22 años, está molesto. No entiende cómo no lo estamos todos. “Con la crisis de los refugiados hemos pasado de la pena al hartazgo. Pero siguen llegando y siguen muriendo. Cerrar los ojos a que una persona pague 3.000 euros a una embarcación que no sabe si va a llegar es de una injusticia que no se puede ignorar”, explica con impotencia. Un sentimiento que intenta traspasar a sus amigos cuando vuelve de cada misión y los