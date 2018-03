¿Es una canción de desamor Insurrección, el clásico de El Último de la Fila? No, es una crítica a su anterior compañía discográfica. Lo explica su autor, Manolo García: "Mientras grabábamos el disco Enemigos de lo ajeno comíamos bocadillos todos los días. No teníamos ni para el menú del bar: estábamos fatal. La compañía nos racaneaba, pero ellos pillaban que no