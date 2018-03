La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha afirmado que no está de acuerdo en que las mujeres hagan huelga el próximo 8 de marzo en reivindicación de sus derechos. Cospedal ha declarado que "puede ser un acontecimiento o un gesto de impacto", pero no le ve "trascendencia ni relevancia para las mujeres". La ministra considera que deberían participar "hombres y mujeres" y ha señalado que "no todas las mujeres tienen la libertad de hacer una