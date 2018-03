La seguridad y el terrorismo no obedecen a fronteras y tampoco a divorcios en la Unión Europea. Apoyándose en esa evidencia, la primera ministra británica, Theresa May, ha pedido este sábado a la Unión Europa un acuerdo para mantener la cooperación en materia de seguridad después del Brexit. Ese acuerdo debería estar listo en un año, ha defendido May en Múnich, donde ha participado en la conferencia de Seguridad que