El cine con protagonistas homosexuales está recibiendo finalmente el reconocimiento que se le ha denegado durante décadas, tanto por parte de la crítica como del público. El año pasado, Moonlight, un duro drama social ambientado en los suburbios de Miami, logró el premio Oscar a mejor película. Este año, Call Me by Your Name (Llámame por tu nombre)ha sido nominada en cuatro categorías, incluyendo mejor película. Se