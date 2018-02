Marta Rovira, secretaria general de Esquerra Republicana, ha recalcado este mediodía que el acuerdo con Junts per Catalunya debe sustentarse en el reconocimiento de la legitimidad de Carles Puigdemont y en un Gobierno que ponga fin a la aplicación del 155. La dirigente ha insistido en que las ideas de “reconocimiento y operatividad” van de la mano y ha advertido que no expondrán, en un claro mensaje a sus socios, ningún pacto hasta que no sea firme.