Hung Phuoc Nguyen había tenido suerte. Tras dos robos en dos ocasiones distintas, el delincuente no había sido captado por ninguna cámara o rastreado por la policía de Pensilvania. Los agentes no conocían ni su nombre hasta que un testigo entregó esta semana un boceto infantil retratando la cara de Nguyen. Para un ojo inocente, el dibujo no es más que un garabato. Pero logró que un investigador diera con el nombre del sospechoso.

