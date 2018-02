La mística del Barça con la Copa no la rompió ni el ardor de Mestalla. Ya son 29 títulos azulgrana y 40 finales, las cinco últimas consecutivas, la próxima contra el Sevilla el 21 de abril. El equipo de Valverde tuvo en Valencia la misma jerarquía que en su día mostraron los barcelonistas con Luis Enrique o Guardiola. No juega el Barcelona por jugar la Copa, una competición que supone un desgaste brutal, sino que no para hasta que