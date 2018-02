No lo hicieron. O no del todo. Ni Joaquín Reyes, ni Ernesto Sevilla, ni muchos otros. Fueron con un pie arriba y otro en el suelo, como si el feminismo fuese una bici con ruedines porque todavía no es capaz de mantener el equilibrio. Ni una sola vez se pronunció la palabra. Feminismo. No es tan difícil, aunque quizás fuera cuestión de expectativas: la abrumadora realidad numérica del cine español, donde solo un 7% de las películas