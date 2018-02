A sus doce años, cuando Asmahan mira el cielo no es el cielo lo que ve. Ni ve la densa nube de humo tóxico sobre el mayor vertedero de África a los pies de su colegio. Ni a las decenas de buitres que sobrevuelan el patio donde juega con sus compañeros. A sus doce años, cuando Asmahan mira al cielo ve el futuro. Imagina un mundo que no conoce. Y a sí misma volando. No como los personajes de los cuentos que tanto le gusta leer en la biblioteca de la