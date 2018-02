"Me sentí sucia. Me habían violado. Estuve pensando cómo, la noche anterior a que sucediera, se sentó detrás de mí en el teatro. Llegué a pensar que le había provocado. Eso hizo que me sintiera más sucia", así narra en sus memorias la actriz Rose McGowan (Florencia, Italia, 1973) cómo el productor Harvey Weinstein la violó en la suite de un hotel de Park City, EE UU. Ocurrió durante el Festival de