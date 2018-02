Una de las ventajas de mirarse a través de la cámara del móvil es que, al acabar, puedes abrir otras aplicaciones. Incluso recordarte a ti mismo cuando eras más joven, no tan pesado, salías bien en las fotos y siempre tenías a mano una frase de mierda con la que hacer reír a alguien. La memoria no es mala, pero cada vez hay que hacer más scroll. En Tokyo ya no nos quiere Ray Loriga dice que los mejores lugares para beber son los bares de