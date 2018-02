Una crisis institucional de alcance imprevisible se abrió ayer al rechazar el Consejo de Estado la decisión del Gobierno de impugnar ante el Tribunal Constitucional la candidatura a la investidura de Carles Puigdemont. El órgano consultivo no encuentra bases jurídicas para tomar esa decisión toda vez que no se ha producido ningún hecho que pueda justificar el recurso. El Gobierno, no obstante, sigue adelante con su intención de impugnar la