Esquerra reclamó “realismo” a Carles Puigdemont hace unos días, ante lo que considera una investidura inviable por estar huido de la justicia, pero aguarda a que sea la actuación judicial promovida por el Gobierno del PP la que desactive ese escenario. Los republicanos no tienen ningún acuerdo con Mariano Rajoy y no harán nada para dificultar la votación de Puigdemont, pero no desaprovecharán la ocasión cuando se abra la