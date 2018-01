"Me llamó hasta la puerta para hablar y yo como un pelotudo fui. Me agarraron de los pelos, me empezó a dar la cabeza contra la pared y ahí casi me desmayo. Se me empezó a poner todo negro la vista y el pómulo semejante piña me metieron, tengo hinchado y los brazos y la panza todo como golpeado", contó a un amigo por Whatsapp Fernando Pastorizzo, el joven argentino asesinado presuntamente por Nahir Galarza el pasado 29 de diciembre, en la ciudad