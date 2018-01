El frenesí estalló en las redes sociales. Tras el emotivo discurso de Oprah Winfrey, la conocida presentadora estadounidense, en los Globos de Oro, los rumores sobre una posible candidatura presidencial volaron entre demócratas. El martes, Donald Trump, que también procede del mundo televisivo, no pudo evitar participar en la mediática historia: “Oprah sería divertida. Me gusta Oprah. La ganaría, pero no creo que se presente”.

