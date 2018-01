La mujer que pidió en Facebook el pasado septiembre que violaran en grupo a la líder de Ciudadanos en Cataluña,Inés Arrimadas, ha aceptado una pena de cuatro meses de cárcel por un delito contra la integridad moral, que queda en suspensión a condición de que no delinca en dos años y que participe en "un curso sobre igualdad y no discriminación, en particular por motivos de género e ideológicos".

