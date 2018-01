Para algunos escépticos de lo dulce el roscón de Reyes es poco más que un suizo, afirmación que, a grandes rasgos, no resulta del todo disparatada. Justo ahora el mercado se llena de piezas resecas, sin carácter, o arrasadas por las esencias artificiales. Sería absurdo no reconocer que roscones buenos hay pocos y se pueden agrupar en una lista restringida. Me refiero a las piezas artesanas elaboradas con la fórmula de un brioche, a partir de