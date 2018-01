“¿Qué tal va el tuyo, duerme toda la noche, no son maravillosos?, empezaba. No, le respondía yo parca y tajante. No, no duerme toda la noche. No, no es maravilloso. A veces pienso que ojalá no hubiera tenido un hijo”, escribe la escritora Jane Lazarre en El nudo materno (1977).

