Si durante un buen rato de esta tarde noche no has podido mandar ningún mensaje de WhatsApp, tranquilo, no era cosa tuya ni de tu teléfono. El servicio de mensajería utilizado diariamente por unos 1.000 millones de personas en todo el mundo se ha caído, sin que la plataforma haya dado explicaciones. No obstante, la pérdida del servicio apenas ha durado una hora, tiempo suficiente para que las redes sociales, especialmente Twitter, se llenaran de protestas,