Ha sido un año bastante bueno, no excepcional, pero sí interesante. Y de todo el saco de películas que se han estrenado comercialmente en España, aquí escogemos 17 de ellas. Muchas, por cierto, centradas en el complejo proceso del salto de la edad infantil a la edad adulta, del tortuoso camino de la maduración. Otras tantas se refieren al empoderamiento femenino. En el repaso, no entran joyas vistas en festivales como The Florida Project, Tres anuncios