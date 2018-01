Tabarnia es una hipotética región que engloba parte de las provincias de Tarragona y Barcelona, como explica EL PAÍS en este artículo. De ahí viene su nombre, mezcla de Ta (Tarragona) y Bar (Barcelona). Es una idea lanzada hace meses por la Plataforma por la Autonomía de Barcelona, también conocido como Barcelona is not Catalonia, un colectivo que insiste en la independencia de Tabarnia de Cataluña. No hay ninguna base histórica