"No he renunciado a mi investidura, sino que ahora no tengo los votos", afirmó Mariano Rajoy el 22 de enero de 2016, apenas un mes después de las elecciones generales de 2015, cuando el PP perdió la mayoría absoluta y el entonces presidente en funciones declinó negociar con el resto de formaciones para presentarse a la reelección en el Hemiciclo. "El Rey me lo ha ofrecido, pero le he dicho que hoy no estoy en condiciones", subrayó, en ese