En el año del Brexit, un trauma de proporciones aún desconocidas para Reino Unido, el artículo más compartido del diario británicoFinancial Times en la red social Twitter no tiene como protagonistas a Theresa May, Nigel Farage o Boris Johnson. Ni siquiera a la Unión Europea, tan denostada por sus contrarios de las Islas. El nombre propio del tuit más compartido en 2017 en el principal periódico financiero global es el de Carles Puigdemont.