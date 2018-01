El debate de la campaña electoral dentro del bloque soberanista sobre quién debe ser investido presidente de Generalitat todavía no se ha cerrado. Junts per Catalunya y Esquerra discreparon este sábado sobre quién debe ser el próximo jefe del Ejecutivo en caso de que Carles Puigdemont no regrese de Bruselas. El exconsejero de Justicia y número cinco por ERC, Carles Mundó, recordó que Puigdemont prometió que si los