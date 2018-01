Rafa Nadal ha anunciado este sábado que no participará en el Mubadala World Tennis Championship de Abu Dhabi, torneo de exhibición que se disputa del 28 al 30 de diciembre y que iba a usar para comenzar la temporada del año que viene. "Lo siento mucho y estoy muy disgustado de anunciar que no competirá este año en el Mubadala World Tennis Championship. Esta habría sido minovena participación en un torneo en el que me encanta jugar y