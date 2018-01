Los partidos independentistas han tenido que construir un argumentario a toda velocidad, no solo para intentar dar coherencia a los cinco años de plan secesionista fallido sino también para transmitir la idea de que sigue siendo posible la ruptura con España. Tanto Junts per Catalunya como Esquerra Republicana han elaborado unos argumentarios según los cuales la independencia fue proclamada y si no se aplicó no fue porque el Govern no lo tuviera todo a punto,