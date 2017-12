Hubo un tiempo que el rock and roll era una cuestión de militancia, como un amor por el que estás dispuesto a perderlo todo, incluso a morir. Hubo un tiempo que los románticos eran un ejemplo a seguir y no eran vistos como reliquias existenciales en este mundo mercantilista e interesado. Ese tiempo todavía tiene sentido en tipos como Little Steven, que anoche pasó por Madrid con sus Disciplines of Soul (Discípulos del soul) para revivir la magia del rock