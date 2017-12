La Unión Europea no prohibirá el consumo de kebabs. Lo que no está tan claro es si cambiará o no su actual sabor. El rechazo del Parlamento Europeo a una propuesta de la Comisión para permitir el uso de fosfatos en la carne de kebab, una utilización que ya estaba prohibida de forma genérica en la UE, ha derivado en el bulo de que Bruselas podría vetar el consumo de los populares döner kebabs, difundido por varios medios de