"Me contagié de niño y pensé que mi vida había acabado: No conocía los antirretrovirales, pero luego empecé a usarlos y ahora espero vivir mucho tiempo". Estas pueden parecer las palabras muy graves y muy serias de una chica o un chico portador de VIH. No es para tomarlas de otra manera, teniendo en cuenta que más de 36 millones de personas en el mundo conviven con la enfermedad y que un millón falleció de sida en 2016. Pero