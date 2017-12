“Hay muchos ejemplos de errores absurdos que cometemos diariamente en nuestra forma de argumentar. Te enseñamos cómo evitarlos”. Esta frase es la introducción del curso onlineThink again: how to understand arguments (en español, piensa de nuevo: cómo razonar y argumentar), el sexto más seguido del mundo en la plataforma Coursera, la más grande del planeta con 29 millones de alumnos. “Hay muchos charlatanes que te van a intentar