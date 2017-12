Eduardo Mendoza ha abandonado su refugio en Londres para escribir unos ácidos apuntes sobre el conflicto en Cataluña. “No lo he escrito para posicionarme en un bando o en otro. Personalmente, no me gusta ninguno de los dos”, escribe Mendoza. El novelista barcelonés ha evitado caer en las trincheras cavadas en torno a la independencia y su intervención en el debate había sido ocasional. Qué está pasando en Cataluña (Seix Barral)