Cada día 42.500 personas se ven obligadas a huir de sus hogares. Pero la barrera del idioma entre quienes huyen de su país y las ONG podría estar cerca de desaparecer: las organizaciones Open Learning Exchange y Movement on the Ground acaban de recibir más de 200 Travis the translator, un aparato que traduce conversaciones en 80 idiomas en tiempo real. La proliferación de sistemas de traducción instantánea en el mercado puede ayudar en