Para Álex de la Iglesia (Bilbao, 1965) Perfectos desconocidos es una película extraña en su carrera pero no única: es un encargo y se basa en otra película —la italiana Perfetti sconosciuti (2016), que se rodaba mientras De la Iglesia remata el libreto de su versión—. Él ya había trabajado con mimbres de otros (Los crímenes de Oxford, Perdita Durango y La chispa de la vida): “Por eso no me he sentido raro.