Eso que llamamos transformación digital no es algo opcional. Las empresas que no interioricen eso tienen los días contados. Así lo han subrayado los tres primeros ponentes de la mañana, no sin advertir al repleto auditorio del Reina Sofía que no cabe trivializar con este asunto. “Creo que le llamamos transformación digital absolutamente a todo. Notamos cierto hartazgo con este término. Quizá habría que ser más estrictos