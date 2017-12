Miriam Maroleda tiene 46 años, y desde hace diez, cuando su expareja la apuñaló en el vientre, ha sufrido ataques de epilepsia cerebral, ha pasado más de 30 meses recuperándose de los 50 centímetros que su intestino perdió por la cuchillada, se ha mudado más de 10 veces de domicilio y, en otras tantas ocasiones, ha cambiado de móvil. "En cuanto creo que me puede encontrar, dejo mi vida. Me consta, porque me lo han dicho conocidos,