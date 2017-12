Jordi Cruz ha vivido su propio triunfo en Tenerife al día siguiente de proclamar a Saúl Craviotto el ganador de MasterChef Celebrity 2. Tres estrellas para el restaurante barcelonés donde oficia “a diario, aunque la gente se piense que me paso todo el rato en un plató. No se consigue lo que hemos podido lograr si no es con mucho trabajo”, dice el chef a EL PAÍS. Y es que, en términos de fama mediática, más que su sólida