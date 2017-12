Saad Hariri, que el pasado 4 de noviembre presentó su dimisión como primer ministro de Líbano de forma inesperada, ha anunciado este miércoles que deja en suspenso su renuncia a petición del presidente del país, Michel Aoun. "He presentado mi renuncia oficialmente al presidente, que me ha pedido que la reconsidere y he optado por atender su petición", ha anunciado Hariri en una declaración al término del encuentro entre ambos