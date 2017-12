Aturdido como andaba el Real Madrid, nada más terapéutico que el Apoel chipriota. Los blancos encontraron la anestesia perfecta: un chollo enfrente. Con todo, no se dejó ir el equipo español, que llegó a Chipre tan borroso como apesadumbrado. El Madrid, por mucho que el adversario no resultara de cartón piedra, precisaba un partido recreativo y en Nicosia no desaprovechó el diván. De hecho, se lo pasó en grande y se concedió