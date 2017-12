El peor de los insultos es el insulto al muerto. Aún peor: al que acaba de morir. Dice Jacqueline Fowks (Mecanismos de la posverdad, Fondo de Cultura Económica, Perú) que el tuit es, al contrario que la llamada telefónica, un mensaje que no espera respuesta. En esas condiciones, aunque se use para destruir directamente la estima de una persona, permite al que lo emite cualquier exabrupto, que no tendrá consecuencias. A él, o a ella, a los que insultan,