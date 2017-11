Hasta que me diagnosticaron la endometriosis, nadie, a excepción de mi familia, se tomaba en serio mis dolores. Solo me quedaba el recurso a la queja. "Me duele muchísimo, esto es insoportable, llevadme a urgencias, por favor", suplicaba con cada regla. "Es normal, la regla duele", me respondían los demás. Y, mientras, la gente se alejaba de mí. Porque nadie quiere estar cerca de quienes se quejan todo el tiempo.

