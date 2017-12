El teatro londinense The Old Vic, en el que Kevin Spacey ejerció de director artístico entre 2004 y 2015, se ha disculpado "incondicionalmente" este jueves después de recibir 20 denuncias por acoso sexual en una cuenta de correo electrónico que esta institución habilitó a finales de octubre para quejas "confidenciales" sobre posibles comportamientos inapropiados del actor estadounidense. "The Old Vic se disculpa de todo corazón con las