La primera ministra británica, Theresa May, advierte hoy, en una articulo que firma en The Daily Telegraph, de que no tolerará ningún intento de “bloquear el deseo democrático del pueblo británico tratando de ralentizar o detener” el Brexit. El Gobierno presentó la noche del jueves una enmienda a la gran ley de salida de la UE, que se debatirá en el Parlamento la próxima semana, que insiste en que Reino Unido abandonará