Cinco mujeres han salido públicamente este jueves a relatar encuentros con el cómico Louis C. K. en los que este se masturbó delante de ellas o intentó hacerlo. Las denuncias, recogidas en una exclusiva de The New York Times, abarcan diversos episodios que se remontan a finales de los años noventa. El actor se ha negado a responder a la información. El estreno de la última película del actor, I love you, daddy, previsto para este mismo