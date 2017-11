No le convenía a Mariano Rajoy que Junqueras fuera a prisión ni le convenía la desmesura verbal del fiscal general de Estado. No le convenía que Ignacio González saliera ahora de Soto del Real en el imaginario de un intercambio de reclusos. No le convenía la ortodoxia de la jueza Lamela en la aplicación de las medidas cautelares: la imagen del Govern entre rejas aportaba al relato victimista un fabuloso argumento electoral. Y no le