"No somos una aceleradora de startups, aquí no les preparamos para rondas de financiación porque en este sector no hay inversores ni business angels. En Europa no hay capital privado para proyectos culturales", explica Antonio Bazán, cofundador de la Factoría, ubicada en el interior del centro cultural madrileño Matadero. El valor añadido de esta nave, de unos 500 metros cuadrados y diferentes espacios levantados con madera de pino y policarbonato,