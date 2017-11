Todavía había un giro más de guion en la caída de Kevin Spacey. El director Ridley Scott y la productora Sony Pictures han decidido eliminar al actor de la película All the money in the world, que está terminada y se iba a estrenar el próximo 22 de diciembre. Las escenas de Spacey, que interpreta al magnate J. Paul Getty en la película, volverán a rodarse con el actor Christopher Plummer. Scott asegura que mantiene la fecha de