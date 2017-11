¿Qué series vuelven este mes? ¿Y el que viene? Estrenamos un nuevo calendario de series en el que repasamos las series que vuelven o se estrenan en los canales y plataformas españoles, para que no te pierdas ninguna de las citas televisivas. Noviembre tiene el estreno de la nueva serie de Marvel y Netflix, The Punisher, la llegada de la primera comedia de Movistar, Vergüenza o la tercera temporada de Blindspot. En diciembre vuelven The Crown, Vikingos o The Flash